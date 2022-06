SUAREZ, Un punto a favore: non ha un vero agente

Luis Suarez nuovo attaccante della Fiorentina: un semplice accostamento di mercato che arriva da fonti latineggianti o scenario possibile per un colpo a parametro zero sulla scia di quanto avvenne con Ribery nella prima estate dell'era Commisso? In attesa di riscontri, si può però evidenziare un punto a favore dell'esperto centravanti uruguaiano, oltre ai tanti sul lato tecnico e quello economico offerto dal Decreto Crescita per l'ingaggio.

Ci stiamo riferendo a un tema sul quale (si veda ad esempio l'ultima vicenda riguardante Torreira o, poco prima, Vlahovic) la proprietà gigliata ha mostrato una particolare sensibilità: i procuratori. Il classe '87 nato a Salto non ne ha uno vero e proprio, dato che è assistito nella sua carriera professionale dalla moglie.

Certo, a supporto i due hanno un team di avvocati e tecnici, professionisti nella stesura dei contratti, ma senz'altro sul conto di Suarez non dovrebbero ricadere questioni legate alle normali dinamiche dei procuratori che tanto infastidiscono i vertici viola. Un (altro) punto a favore che, curiosamente, condivide anche con un altro attaccante accostato più volte alla società toscana, Andrea Belotti.