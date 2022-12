STRAMACCIONI A RFV, Amrabat leader del Marocco

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter e ora commentatore Rai, ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Social Club" per commentare il grande Mondiale di Sofyan Amrabat: "Ho avuto la fortuna di seguire il Marocco in tutto il Mondiale. Fin dall'esordio Amrabat ha fatto un Mondiale straordinario, non solo dal punto di vista delle prestazioni. Lui è riconosciuto da tutti i leader della squadra come il vero cuore e collante di questo gruppo, ha un valore dunque doppio. Lui ha un extra a livello di leadership. Vi racconto anche questa cosa: prima della partita contro il Canada Amrabat era in diffida e parlando con l'allenatore Reagragui mi ha detto che non lo avrebbe mai tolto, per nessuna ragione al mondo".