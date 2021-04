STENDARDO A FV, Quarta può giocare ovunque

Nella giornata di ieri Guglielmo Stendardo ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it della sfida tra la Fiorentina di Iachini e l'Atalanta di Gasperini, allenatore che ha incrociato a Bergamo proprio all'inizio del ciclo vincente del tecnico. Oltre a parlare del match di domani, Stendardo ha espresso anche un giudizio sul reparto difensivo viola ed in particolare su Martinez Quarta: “L’argentino è un giocatore forte e ha fatto già intravedere qualità molto importanti, anche se deve comunque confermarsi. Penso che possa giocare in tutti i ruoli della difesa perché ha qualità. Ovviamente in base al modulo cambia l’interpretazione di un difensore, più che i moduli credo conti proprio l’interpretazione di un ruolo, e lui ha la concentrazione per poter giocare ovunque”.

