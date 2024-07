SOTTIL MENO EGOISTA, BIRAGHI FUTURO DA BRACCETTO: LE INDICAZIONI DEL PRIMO TEST

FirenzeViola.it

Va in archivio la prima amichevole della Fiorentina, con qualche buona indicazione nonostante in campo ci fossero tanti ragazzi. La partita è terminata 5-2 con gol di Sottil e Mandragora nel primo tempo (34’ e 41’) e Munteanu, Distefano e Ribino nel secondo quando Palladino (ed anche Galloppa) hanno cambiato 11/11. Per la Primavera la doppietta nella ripresa è di Trapani. Assenti Terracciano e Kean oltre ai soliti ikoné e Nzola, gli occhi erano puntati soprattutto su Sottil e Brekalo a fare da supporto a Kouame. Davanti a Christensen Kayode e Biraghi hanno fatto da braccetto a Ranieri con il capitano che probabilmente farà spesso e volentieri questo ruolo per lasciare spazio, come oggi, a Parisi sull’out sinistro di centrocampo, con Dodo a destra e Mandragora e Bianco centrali.

Palladino ha sollecitato molto l’esterno perché velocizzasse l’azione e Sottil perché facesse più gioco di squadra e meno l’individualista. Non a caso dopo le reprimende durante il cooling break Sottil è andato a segno. Anche Brekalo è stato al centro di suggerimenti da parte di Palladino anche perché il croato deve dimostrare se è o meno da Fiorentina in attesa del mercato. Poco utilizzato e mai pericoloso Kouame, difficile vederlo come centravanti. Nel secondo tempo spazio ai ragazzi con Infantino e Amatucci fulcro del gioco con Fortini e DiStefano esterni di centrocampo. In difesa davanti a Martinelli la difesa a tre era formata da Koaudio, Krastev e Lucchesi sostituito da Baroncelli per un infortunio. In attacco Caprini e Rubino erano a supporto di Munteanu che ancora una volta inizia la preparazione a Firenze ma difficilmente resterà in viola. Per Palladino la responsabilità di valutarli prima degli affondi della società sul mercato.