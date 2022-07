SOS ESPERIENZA EUROPEA: GOLLINI E DODO IN SOCCORSO DEI VIOLA

"Sono il portiere italiano che ha maggiori presenze nelle competizioni europee negli ultimi anni". Durante la conferenza stampa di Pierluigi Gollini, tenutasi quest'oggi direttamente a Moena, non sarà di certo passata inosservata questa frase pronunciata dal nuovo estremo difensore viola. A poco più di due settimane dall'estrazione della squadra che affronterà la Fiorentina ai playoff di Conference League e a poco più di un mese dall'andata della sfida stessa, queste parole dal sapore europeo tornano ad accendere gli animi dei tifosi viola, come qualche anno fa.

Dati alla mano neanche Donnarumma ha giocato così tante partite in Europa negli ultimi quattro anni (16 per l'ex Milan contro le 20 di Gollo) considerando che in questa stagione, complice anche la competizione con Keylor Navas, il portiere azzurro ha avuto modo di scendere in campo solamente in 5 delle 8 partite in Champions disputate dai parigini. Quanto a Sirigu, dopo l'addio al PSG, parole come Champions ed Europa League suonano come piacevoli, ma lontani ricordi.

L'esperienza europea di Gollini non si limita però ai portieri italiani. La Fiorentina infatti conta ufficialmente soltanto tre giocatori in rosa che hanno disputato più di 20 presenze in competizioni europee (Kokorin 42, Nastasic 27 e Cabral 25) e dunque, in attesa dell'ufficialità di Dodo che vanta ben 30 partite tra Champions League ed Europa League, i viola possono contare sull'esperienza dell'ex Tottenham tra i pali, in vista della prossima Conference League (che ha avuto modo anche di giocare proprio la passata stagione). Gollini stesso ha infatti ammesso in conferenza stampa che la squadra che ha trovato a Firenze è piena di giocatori forti, ma che non hanno mai avuto modo di giocare in grandi competizioni. Come dire "arrivo qui anche per questo". Parole importanti, da vero leader, nonostante sia tra gli ultimi arrivi del calciomercato viola, ma che sta già dimostrando di avere tanto carattere e voglia di portare le proprie conoscenze e le sue qualità in una piazza che ha ritrovato dopo tanti anni e nella quale vuole tornare ad affermarsi come ai tempi di Bergamo, magari sognando il grande cammino in Champions League compiuto proprio con l'Atalanta poco più di due anni fa.

La nuova Fiorentina formato europa sta prendendo forma