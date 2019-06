SONDAGGIO FV, Per il 60% i DV dovevano fare di più

In questi giorni l'ambiente della Fiorentina ha vissuto un momento storico, con il passaggio di proprietà che ha portato Rocco Commisso alla guida della prima Viola in versione americana. Dopo 17 anni al timone della società, dunque, i Della Valle hanno lasciato e ceduto: inevitabile che vi chiedessimo di fare un bilancio conclusivo, e abbiamo deciso di farlo sotto forma di sondaggio. Avete partecipato in tanti, in tantissimi: oltre 4500 i voti (4588 per la precisione) arrivati in risposta. E un risultato che non lascia spazio a troppe interpretazioni.

La sensazione prevalente è infatti quella che i Della Valle, nei 17 anni di permanenza fiorentina, potessero fare qualcosa di più. È un pensiero che viene formulato da oltre il 60% (60,68%) dei partecipanti alla nostra votazione, numeri importanti se si conta che parliamo di circa 2800 voti. Quella del "si può (poteva) fare di più" è la corrente maggioritaria del tifo, staccando di gran lunga le altre opzioni che avevamo proposto.

Al secondo posto, nonostante alcuni momenti storti, c'è infatti la risposta che esprimeva comunque soddisfazione (19,53%) preferita di una manciata di voti rispetto alla più polemica voce "meglio dimenticare", scelta dal 17% dei votanti complessivi. Staccatissima, all'ultimo posto, la risposta di totale soddisfazione. Solamente per il 2,79% dei tifosi che hanno votato il nostro sondaggio, infatti, non si poteva davvero chiedere qualcosa in più ai Della Valle.