Solomon: "Fiorentina grande squadra, per me una sfida. Ci salveremo e costruiremo un progetto"

Il neo esterno della Fiorentina Manor Solomon è stato presentato oggi al Viola Park: "Quando mi è arrivata la chiamata e ho visto la classifica e mi sono detto 'No, è impossibile che la Fiorentina sia ultima'. Poi ho parlato coi dirigenti, so che la Fiorentina è una grande squadra - ha detto in conferenza stampa - A me piacciono le sfide e sono certo che col nuovo mister e con i nuovi giocatori faremo cose buone e riusciremo tranquillamente a rimanere in A. C'è un bellissimo centro sportivo e ci sono tante ottime persone che lavorano per noi. Possiamo salvarci e costruire un progetto futuro.

Ruolo? Mi piace giocare sia a sinistra che a destra, per la maggior parte della carriera ho giocato a sinistra ma mi trovo bene anche dall'altra parte. Sono un'ala. Il mio lavoro è creare occasioni, fare assist ma anche segnare, proverò a fare tutto questo e sono qui per questo".