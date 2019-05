SMANTELLAMENTO

La stagione della Fiorentina si è appena conclusa, ma con una coda così negativa, nella quale i viola che si sono ritrovati a doversi conquistare la salvezza nell'ultimo turno di campionato, è inevitabile provare a voltare subito pagina, e programmare una futura ricomposizione della rosa a disposizione di colui che sarà il nuovo allenatore. E questo non v'è certezza neanche che sia al 100% Montella: la catastrofica chiusura di annata sta facendo sì che sia finito lui per primo sul banco degli imputati. Detto ciò, e prima delle fragorose notizie giunte da Oltreoceano che raccontano di un possibile passaggio di proprietà sotto l'ala del magnate italo-statunitense Commisso, era già nell'aria una rivoluzione tecnica in casa Fiorentina, e in questi giorni stiamo assistendo ad un primo assaggio. Sarà un'estate con molti addii.

Il primo a lasciare è stato Norgaard, il cui acquisto è stato ufficializzato ieri mattina dai canali di comunicazione del Brentford, società della seconda serie inglese che l'ha prelevato da Firenze per una cifra di circa 4 milioni di euro, a rappresentare una plusvalenza di un milioncino (qualcosa di più, in realtà) per la Fiorentina. Il danese, lui più che protagonista negativo un vero e proprio oggetto del mistero, sarà poi seguito a stretto giro di ruota da altri compagni. Ad esempio Edimilson Fernandes: lo svizzero non sarà riscattato dai viola, mentre il West Ham ha già programmato una cessione in Germania - al Mainz - capace di fruttare un incasso quasi in doppia cifra. Quasi un mistero, visto il rendimento non sufficiente visto in questa stagione fiorentina. Poi sarà anche la volta di qualche pezzo grosso.

Il primo della lista, e ormai da tempo non è neanche più né una notizia né un mistero, è senz'altro Jordan Veretout. Uno dei calibri grossi, in teoria, di questa rosa, ma autore di una seconda parte di stagione molto sotto le attese, nella quale è stato tacciato anche di scarso impegno da parte della tifoseria, che probabilmente l'ha visto troppo presto vestire un'altra maglia. Dovrebbe essere quella del Napoli, già forte da tempo sul suo conto, e sul cui conto il procuratore del francese, Giuffredi, ha speso parole dolci. L'ex Aston Villa e Nantes, però, non sarà l'unico big a lasciare Firenze nella prossima estate. Il più ricercato, ma dalla cui permanenza potrebbero scaturire le prime note positive di eventuali nuove proprietà del post-DV, è senza ombra di dubbio Federico Chiesa, sul quale rischia di iniziare un'asta milionaria, ma senza dimenticarsi anche di altri profili quali ad esempio Nikola Milenkovic, o ancora i vari giocatori attualmente in prestito sul cui futuro pende incertezza - quantomeno più che per Pjaca o Gerson - su tutti Kevin Mirallas ma - soprattutto, verrebbe da dire - Luis Muriel. Nel caso del colombiano si è passati dall'euforia, e da un riscatto che pareva certo, all'incertezza causata dalla deprimente situazione. Un tratto comune a tutto l'ambiente, la cui unica sicurezza oggi, guardando al futuro, sembra essere quella di prepararsi a salutare molti giocatori. C’è aria di smantellamento.