SIAMO DI NUOVO AL BALLO DELLE PUNTE. E INTANTO LA ROMA APRE ALL'ADDIO DI BELOTTI

Il mercato a breve entrerà nel vivo e lo farà anche quello della Fiorentina. Per il club viola ormai è diventata purtroppo una consuetudine quella di valutare con attenzione le mosse in attacco perché è banale dire che da Vlahovic in poi, un vero e proprio bomber capace di trascinare la squadra non sia stato trovato. In tanti si sono già susseguiti in quel ruolo, ma nessuno ha mai convinto fino in fondo e dunque anche in questo mese di gennaio si riparlerà dell'attaccante. Chiaramente sarà più semplice eventualmente inserire un esterno offensivo, anche numericamente più congruo agli attuali bisogni della squadra, ma non c'è chiusura totale davanti all'idea dell'acquisto di una nuova punta.

In tal senso, chi ha parlato recentemente con i dirigenti della Roma ha capito che non c'è chiusura davanti alla potenziale cessione in corsa di Andrea Belotti. Un calciatore che a Mourinho piace ma che da febbraio potrebbe non trovare più spazio a causa del ritorno di Abraham. I giallorossi lo hanno acquistato a parametro zero e attualmente il suo valore difficilmente andrebbe oltre i 10 milioni. La società guidata dalla famiglia Friedkin è costretta a fare i conti con le casse sempre in rosso, anche a causa degli acquisti di giocatori onerosi come Dybala e Lukaku e per questo non disdegnerebbe fare un po' di cassa in un ruolo dove, senza considerare gli infortuni, c'è molta abbondanza.

Dentro a questo ragionamento potrebbe inserirsi la Fiorentina. Se Italiano indicasse il Gallo come rinforzo utile alla causa, un sondaggio potrebbe essere fatto, anche perché già in passato con Belotti la Fiorentina aveva già parlato. Di ieri le prime voci anche di interessamenti internazionali per Nzola, che difficilmente lascerà Firenze in inverno ma che davanti a una proposta ritenuta valida da tutte le parti in causa, non verrà trattenuto con la forza. Cambiare l'angolano per il classe '93 potrebbe non avere grande futuribilità come operazione, ma da un punto di vista del rendimento potrebbe valere la candela. Belotti è sicuramente più pronto a subire la pressione di una piazza con ambizioni e poi, nonostante i numeri non eccelsi delle ultime stagioni, ha dimostrato in carriera di avere diversi gol nelle gambe.

Siamo alle primissime valutazioni, ragionamenti di mercato che al momento non vengono confermati dalle parti di Bagno a Ripoli, ma con l'apertura della Roma e con il mercato che si accenderà dai primi di gennaio, non sarebbe furbo far finta che questa non sia una reale opportunità anche per la Fiorentina.