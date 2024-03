SI RIPARTE (ANCHE) DA ITALIANO DOPO IL DISCORSO ALLA SQUADRA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sono stati giorni durissimi per tutti al Viola Park e non solo, da domenica scorsafino al primo allenamento senza più il dg viola a seguire la seduta. Il mondo della Fiorentina non sarà più lo stesso ed il clima al centro sportivo è stato molto strano per la ripresa delle sedute. Ne sono coscienti tutti, da Rocco Commisso fino a Vincenzo Italiano.

Proprio il tecnico viola sarà una delle figure fondamentali per far sì che la squadra riesca ad andare avanti nella maniera migliore e l'ex Spezia lo sa. Per questo ha preso la parola davanti ai suoi giocatori e ha fatto l'unica cosa che si può farer in questi casi: ha provato ad usare la rabbia e la tristezza per il lutto in un motore per ripartire e provare a dedicare a Barone un trofeo e un finale di stagione pieno di soddisfazioni.

"Facciamolo per il presidente", si è sentito distintamente gridare Italiano alla sua squadra, che ora dovrà fare da chioccia e provare ad emulare quanto fatto dalla Fiorentina dopo l'ultimo lutto vissuto solo qualche anno fa con la scomparsa di Davide Astori, quando i ragazzi guidati da Pioli furono in grado di portare a casa cinque vittorie consecutive (che si aggiungevano all'ultima vittoria contro il Chievo contro cui giocò il capitano viola) e regalarsi un finale di stagione con speranze europee, poi vanificate da una sconfitta in casa contro il Cagliari.

Ora insomma inizia la parte più difficile per gli uomini con posizioni di comando alla Fiorentina. Proprio ad Italiano sarà affidata la guida di una nave che dovrrà arrivare in porto senza ulteriori frenate, nonostante il calendario e i tanti impegni che aspettano la squadra da qui a fine stagione. L'impresa sarà ardua ma sfruttando le motivazioni extra, la Fiorentina si potrà togliere ancora qualche soddisfazione.