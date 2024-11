SHPENDI, Fiorentina e le big lo seguono, ma il Cesena...

FirenzeViola.it

Cristian Shpendi, attaccante del Cesena, è il capocannoniere della serie B ed è entrato nel mirino di diversi club di serie A, tra cui la Fiorentina che lo seguiva già. Ma a Cesena sono sicuri che l'attaccante per il momento non partirà.

E' sicuro che anche dopo gennaio l'italo-albanese sarà ancora in bianconero anche Massimo Agostini, dirigente del Cesena, come ha spiegato anche a FirenzeViola durante la serata in cui un altro giocatore cesenate ed ex viola Tommaso Berti ha ricevuto il premio La Clessidra.