SETT. GIOVANILE, Verso un epilogo quasi storico

Non sarà un finale di stagione "bollente" soltanto per la prima squadra in casa Fiorentina. Anche in ambito di settore giovanile le prossime settimane risulteranno decisive per capire se davvero, per la prima volta nel recente passato, tutte le squadre nazionali - dalla Primavera fino all'Under-15 - potranno partecipare alle finali scudetto. Un traguardo che sarebbe davvero sensazionale, se si pensa che l'intero vivaio viola ha subìto una profonda ristrutturazione appena due anni e mezzo fa, sia a livello di rose che di impostazione di lavoro. Al momento però i risultati sono più che positivi e sono sotto gli occhi di tutti.

Primavera

I baby di Aquilani non solo hanno già centrato la quarta finale consecutiva di Coppa Italia (che si giocherà mercoledì 4 maggio a Venezia) ma al momento - dopo il prezioso successo di sabato sul campo del Torino - si trovano al 5° posto in classifica, in piena zona playoff. L'obiettivo è quello di blindare la posizione già dalle prossime giornate e tornare a disputare una fase finale per il tricolore a tre anni di distanza dall'ultima volta.

Under-18 e Under 17

L'Under-18 di Papalato, oltre ad aver disputato un discreto torneo di Viareggio (i viola sono stati estromessi dal Sassuolo, poi vincitore del torneo), si trovano oggi al 3° posto in classifica a quota 47 punti (a pari merito con la Spal) a un solo punto dal Torino secondo e sono reduci dalla vittoria schiacciante per 4-2 contro la capolista Roma. Buono anche il ruolino di marcia degli Under-17 di Galloppa, che sono reduci dal 6-0 inflitto in trasferta al Sassuolo e a 90' dalla fine della regular season sono terzi con 44 punti, a due lunghezze dal Bologna capolista.

Under-16 e Under 15

Chiudiamo con i più giovani: gli Under-16 di mister Capparella sono ormai certi di partecipare alle finali scudetto, forti dei 36 punti ottenuti in 17 giornate e del momentaneo secondo posto in classifica, mentre quello dell'Under-15 di mister Magera è stato fin qui un vero e proprio percorso trionfale: i baby viola sono primi in classifica e hanno di recente vinto lo scontro diretto contro l'Empoli. A 90' dal termine del campionato, adesso hanno l'occasione di blindare il primo posto in solitaria.