SERIE B, Distefano subito decisivo: gol rimonta sulla Samp

FirenzeViola.it

Lo scontro tra due pretendenti alla serie A, Frosinone-Samp, non ha deluso le attese nella domenica di serie B, con due gol per parte (2-2) e un punto che dà comunque fiducia. A decidere la gara è il viola in prestito Filippo Distefano, subito a segno con la nuova maglia. Alla fine del primo tempo Ambrosino illude i padroni di casa ma in avvio di ripresa (54') l'ex viola Lorenzo Venuti sigla il pareggio della Samp poi al 67' Coda la ribalta. Al 60' Vivarini sostituisce proprio Ambrosino con il toscano che all'80' segna il gol del 2-2 poi Ioannou si fa espellere lasciando la Samp in 10 e il risultato rimane quello sancito da Distefano. Pareggio per 2-2 anche tra Reggiana e Mantova e per 1-1 tra Catanzaro e Sassuolo. Vittoria per 1-0 sia del Cesena sulla Carrarese che del Cosenza sulla Cremonese.

I RISULTATI DI OGGI

Catanzaro-Sassuolo 1-1

38’ Mulattieri S, 53’ Pontisso C

Cesena-Carrarese 2-1

8’ e 23 rig. Shpendi (CE), 55’ Schiavi (CA)

Cosenza-Cremonese 1-0

30’ D’Orazio (CO)

Frosinone-Sampdoria 2-2

44’ Ambrosino (F), 54’ Venuti (S), 67’ Coda (S), 80’ Di Stefano (F)

Reggiana-Mantova 2-2

52’ Vergara (R), 67’ Reinhart (R), 77’ Bragantini (M), 94’ aut. Meroni (M).