SERIE A, Spaccatura sulla ripartenza. La Fiorentina...

Il calcio italiano si è diviso in due, in particolare negli ultimi giorni. Le fazioni contrapposte sono rappresentate soprattutto dai club i cui obiettivi stagionali erano rimasti in piedi prima della sospensione del campionato: si tratta di Lazio, Juventus, Inter e pure il Napoli. Da una parte Claudio Lotito e Aurelio De Lurentiis, favorevoli al "rompete le righe", dall'altra Andrea Agnelli e Giuseppe Marotta, i quali non escludono invece una fine anticipata della Serie A. La Fiorentina resta alla finestra, senza esprimersi. Perché in tutto ciò non ha ancora preso una posizione, preferendo osservare l'evolversi degli eventi. Magari, chissà, pronta a schierarsi a breve...