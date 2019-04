SERIE A, Mondonico batte l'Inter, Genoa brutto ko

Si sono appena concluse le gare di oggi pomeriggio valevoli per la 23esima giornata di Serie A. Tonfo dell'Inter sempre più in crisi che cade in casa contro il Novara del tifoso viola Mondonico, tonfo sonoro anche del Genoa a Catania, coi rossoazzurri che abbattono la formazione di Marino per 4-0. Pareggio senza gol invece tra Atalanta e Lecce, coi nerazzurri che recriminano per due pali e altrettante occasioni nitide. Questo il dettaglio delle gare:

Inter-Novara 0-1 (Caracciolo)

Catania-Genoa 4-0 (Barrientos 2, Lodi, Bergessio)

Atalanta-Lecce 0-0