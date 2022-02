SEMPRE PIU' UNO DI NOI. ITALIANO PORTA LA VIOLA ANCHE A CASA

Italiano mi meraviglia sempre di più. Quello che vediamo in campo, frutto del lavoro che svolge coi suoi ragazzi, ci sta sorprendendo partita dopo partita e i miglioramenti di molti calciatori sono sotto gli occhi di tutti. Mi piace il suo coinvolgimento emotivo, amo questo allenatore che festeggia con il pubblico dopo una vittoria, che salta in panchina dopo un gol e abbraccia la squadra a fine partita. Le emozioni sono parte integrante del calcio e io preferisco un tecnico passionale ad uno glaciale. Chiaro che la cosa più importante sono i risultati, ma se ai tre punti mettiamo di contorno questo comportamento da tifoso, il quadro è perfetto.

Ad una trasmissione mi è capitato di sentire che il Mister si confronta, parla e risponde ai tifosi del parterre di tribuna che si trovano alle sue spalle al Franchi durante la gara e questo, se vero, lo trovo veramente carino e fa sembrare Italiano proprio uno di noi. Niente gesti eclatanti come quello del telefono o le manette degli show di Mourinho, ma non servono sceneggiate per entrare nel nostro cuore.

La sua professione lo prende proprio a tutto tondo e pare che sia uno che si porta il lavoro a casa, parla della Viola e dei suoi ragazzi sempre, non stacca mai e questo lo dico non perché me lo abbia raccontato ma perché ho letto che parla di calcio pure con la moglie e i figli. Mi auguro che questo non turbi il ménage familiare e che la sua signora sia un’appassionata, o solo molto tollerante, verso il mondo del pallone. Non resta che rifarsi alla saggezza popolare e avvalorare il detto “accanto ad un grande uomo c’è sempre una grande donna”. Non ho dubbi nel pensare però che l’intero nucleo dell’ex Spezia sia molto felice di questa esperienza fiorentina, ma anche dell’attenzione che il tecnico viola sta suscitando in tutti gli addetti ai lavori. Qui vorrei inserire un “giù le mani” per poter vedere fiorire del tutto la nuova Fiorentina firmata Italiano.

In questi giorni le mogli sono state al centro di un’altra intervista e più precisamente quella di Antonio Conte dove ha tirato in ballo Corvino citandolo per una sua frase storica “puoi sbagliare moglie ma non l’attaccante e il portiere per la tua squadra”. Devo dire che mi è partito subito un sorrisetto diabolico e mi sono tornati in mente sia attaccanti che portieri non proprio azzeccati dall'ex Direttore ma mi rifiuto di fare l’elenco e sorvolo su quello che è stato.

Provo anche a sorvolare sul primo gol in Champions di Vlahovic perché in cuor mio sono così poco sportiva che auguro alla Juventus di proseguire il suo cammino europeo per fermarsi perdendo proprio alla finale. Noi intanto proveremo a fermarli nell’incontro d’andata della Coppa Italia che aspettiamo tutti con grande trepidazione, ma anche con uno slancio (i biglietti vanno a ruba) che era tempo non si vedeva. Ricordiamoci però di non sottovalutare la partita contro il Sassuolo, che due mesi fa ci vide pareggiare per la prima volta in questo campionato per 2-2 dopo essere stati sotto di due gol. Proprio per questo non possiamo permetterci di prendere sotto gamba la trasferta di sabato per arrivare con lo slancio giusto al match coi bianconeri.

La Signora in viola