INDISCREZIONI DI FV IND. FV, SCATTO DELLA TERNANA SU FILIPPO DISTEFANO Scatto della Ternana su Filippo Distefano: secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, la società umbra ha in queste ore bruciato le tappe per arrivare alla firma del talento classe 2003 della Fiorentina Primavera. Il giovane talento viola, quindi,... NOTIZIE DI FV SELA CUP, VIOLA IN INGHILTERRA: ECCO CHI È ASSENTE La Fiorentina è partita verso l'Inghilterra per svolgere la Sela Cup contro Newcastle e Nizza. Questi gli assenti: Sofyan Amrabat non ha preso parte alla trasferta per un fastidio al piede dopo la partita contro il Grosseto, Antonin Barak è in attesa di una... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 agosto 2023.