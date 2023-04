SE TRE INDIZI FANNO UNA PROVA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sengezer, Dragowski e oggi Di Gregorio: tre portieri che contro la Fiorentina hanno marcato un assist. Perché sembra incredibile, ma la squadra di Italiano ha preso tre gol pericolosamente simili in questa stagione, prima dal Basaksehir in Conference (in porta allora c'era Gollini) e poi dallo Spezia e dal Monza nelle ultime settimane.

Un dato curioso che però deve far preoccupare la squadra viola, anche contro il Monza puniti da un rilancio dell'estremo difensore che pesca direttamente l'attaccante prendendo di sorpresa la difesa della Fiorentina. Disattenzione, superificialità o caso? "Ovviamente avevamo visto il gol di Nzola. La Fiorentina ti attacca alto e volevamo punirli in verticale". Parola di Palladino, che nel post-partita ha spiegato come questa "debolezza" viola era stata studiata.

Certo, se Martinez Quarta ci aggiunge un pomeriggio da matita rossa è più facile per gli avversari sfruttare le ingenuità della squadra di Italiano, però in vista delle partite fondamentali che sono in arrivo il tecnico viola ed il suo staff dovranno lavorare alacremente per evitare superficialità che costano caro. Questa Fiorentina non può abbassare la guardia, ormai è evidente.