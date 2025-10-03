Sciopero per Flotilla e Gaza: migliaia di fiorentini in corteo verso il Franchi
Migliaia di persone si sono radunate stamani alla Fortezza per la manifestazione per Gaza. Il corteo ha un percorso preciso in direzione stadio con la manifestazione che ha attraversato Piazza della Libertà, viale Don Minzoni, il cavalcavia delle Cure e attraverserà anche viale dei Mille e viale Paoli, per concludersi allo stadio Franchi, lato Maratona, allo skate Park. Di seguito alcuni immagini del corteo ancora in corso:
