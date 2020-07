SCELTE OBBLIGATE IN MEDIANA

Duncan squalificato, Benassi out per tutta la stagione. Così Beppe Iachini sarà costretto ancora a fare il turnover a centrocampo dove nelle ultime partite ha cambiato spesso e volentieri per permettere ai giocatori di recuperare. Ma con due giocatori out è ovvio che la coperta a centrocampo non sia lunghissima. Probabilmente dunque il tecnico proverà a recuperare Castrovilli che mercoledì non ha potuto giocare per una caviglia gonfia ma che è tornato ad allenarsi e potrà dunque stringere i denti. Con un centrocampo a quattro (se Iachini confermerà la scelta del modulo) basterà poi il solo Pulgar in mediana altrimenti è facile che inserisca anche Ghezzal (che deve recuperare dalla botta avuta durante la gara con il Cagliari: è rimasto in campo solo perché i cambi erano finiti) mentre Agudelo sembra uscito dal radar. Con tante gare ravvicinate insomma non c'è pace per una squadra che, a differenza di altre, non può giocare a memoria.