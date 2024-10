SAN GALLO-FIORENTINA, Dove seguire la partita in tv

Così come la prima del girone dei viola, contro i New Saints, anche la partita di stasera della Fiorentina contro il San Gallo, con fischio d'inizio alle ore 18.45, non sarà in chiaro ma sarà trasmessa in tv in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile anche su Now. Altrimenti, su Radio Firenzeviola sarà possibile avere tutti i contributi e gli aggiornamenti direttamente da San Gallo e dal Kybunpark, impianto della cittadina svizzera, da dove il nostro inviato Tommaso Loreto ci racconterà pre-post partita e ovviamente le emozioni del match.