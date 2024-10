SAN GALLO, Crisi e contestazione prima dei viola

Fonte: Dna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il prossimo avversario della Fiorentina, il San Gallo, non sta vivendo un gran momento. Terzo in campionato, il club svizzero ha perso ieri in maniera rocambolesca contro il Basilea (qui i dettagli) e, in generale, è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque, compreso il 6-2 alla prima del girone di Conference contro il Brugge. Per questo, sui canali social della società i tifosi biancoverdi hanno manifestato il loro dissenso: non tanto per la prestazione di ieri, ma per le scelte - soprattutto in chiave mercato - degli ultimi mesi. In tanti contestano alla dirigenza del San Gallo il fatto di non aver allestito una rosa all'altezza del doppio impegno campionato-Conference, problema che è venuto fuori soprattutto nell'ultimo periodo con l'accumularsi degli impegni.

Nonostante lo scontento generale, giovedì la Fiorentina troverà comunque un clima infuocato: per la prima in casa in un girone Uefa dopo undici anni e per la visita di un club considerato d'élite in Svizzera, il Kybunpark sarà vestito a festa, con il tutto esaurito che potrebbe arrivare nelle prossime ore. In un impianto da 19500 posti, ci saranno anche più di mille (circa 1100) tifosi viola.