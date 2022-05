SAMPDORIA-FIORENTINA 4-1, Rivivi il LIVE di FV

90' +5' - FINISCE QUI! Fiorentina battuta 4-1 dalla Sampdoria. Resta al settimo posto con 59 punti.

90' +4' - Espulso Colley che protesta veementemente dopo l'azione perché la Fiorentina non si era fermata con Sabiri a terra.

90' +3' - Callejon calcia da dentro l'area, palla alta.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - GOL DI NICO GONZALEZ. Spiazza Ravaglia e segna il 4-1.

89' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Colpo di mano in area in precedenza, Trimboli si prende anche il giallo.

88' - Saponara! Esalta i riflessi di Ravaglia con un bel tiro.

86' - Doppio cambio nella Sampdoria: fuori Audero e Vieira, dentro Ravaglia e Trimboli.

84' - Sabiri calcia dal limite dell'area sotto le gambe di Milenkovic e centra l'angolino: palla in buca e notte fondissima per la Fiorentina.

84' - INCREDIBILE. ALTRO GOL DELLA SAMPDORIA: SEGNA SABIRI.

82' - Cambio nella Sampdoria: dentro Damsgaard per Candreva.

76' - Caputo calcia da distanza ravvicinata su una ripartenza di Sabiri, ma spara alto. Fiorentina allo sbando.

74' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Torreira e Venuti, dentro Saponara e Terzic.

71' - GOL DELLA SAMPDORIA. Fiorentina ancora una volta addormentata, assist di Candreva per Thorsby che da due passi mette in rete. Si fa pressoché impossibile per la Viola.

69' - Giallo per Maleh che entra duro su Candreva.

66' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Cabral e Ikoné, dentro Piatek e Callejon.

66' - Cabral colpisce di testa a centro area ma spara fuori.

65' - Cambio nella Sampdoria: dentro Caputo per Quagliarella.

59' - Di nuovo gioco fermo per un colpo preso da Ferrari. Praticamente non si è mai giocato in questi primi quindici minuti di secondo tempo.

56' - Dopo più di 3 minuti di stop finalmente il gioco riparte.

55' - Gioco fermo per un testa contro testa tra Vieira e Igor: ad entrambi esce sangue dalla fronte.

53' - Cabral! Anticipato di un soffio da Colley su una bella sponda di Maleh.

49' - Ikoné! Stoppa e tira sugli sviluppi di un corner, ma la conclusione termina alta anche se di poco.

48' - Fiorentina che si riversa subito in avanti, con un atteggiamento decisamente diverso rispetto al primo tempo.

45' - SI RIPARTE! Un cambio per la Fiorentina: fuori Duncan per Maleh.

--- INTERVALLO ---

45' + 2' - FINE PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-0 per la Samp.

45' +2' - Tiro velleitario in area di Nico Gonzalez. Il pallone si spegne sul fondo.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Forse il più brutto primo tempo della stagione sta per arrivare al termine. La speranza è che nel secondo tempo la Fiorentina possa cambiare marcia.

41' - La Fiorentina ora opera un possesso palla piuttosto sterile. Male praticamente tutti i giocatori viola in campo.

38' - Torreira pesca Bonaventura in area, ma viene fischiato un fuorigioco che francamente non sembrava esserci.

35' - Bonaventura si mangia un gol clamoroso... Cross che arriva perfetto sui suoi piedi, ma non si sa come il centrocampista spara alto da non più di 3 metri. Palla alta.

32' - Milenkovic tocca con la testa un cross di Biraghi ma il pallone termina fuori.

30' - La Fiorentina proprio non è scesa in campo e la Sampdoria fa quello che vuole. Sabiri imbuca per Quagliarella che con il tocco sotto scavalca Terracciano. Inizio da incubo per i viola.

30' - RADDOPPIO DELLA SAMPDORIA. SEGNA QUAGLIARELLA.

27' - Terracciano salva su Candreva! Altra dormita della Fiorentina, con Candreva che è libero di caricare il destro: per fortuna stavolta le mani di Terracciano impediscono il gol. Ma prima mezz'ora inspiegabile della squadra di Italiano.

26' - Nico Gonzalez! Stacca lui di testa su corner di Biraghi, ma la sua conclusione termina alta.

24' - Fiorentina che però continua a far fatica a Marassi. Ikoné fin qui impalpabile come tutto l'attacco.

21' - Ikoné calcia male un cross di Duncan. Ma la Fiorentina almeno sta giocando stabilmente nella metà campo avversaria.

18' - Giallo per Vieira che tira un pestone a Nico Gonzalez.

16' - Dormita generale sulla punizione di Candreva: Ferrari è così solo che può colpire di petto da due passi e bucare Terracciano. Sampdoria meritatamente in vantaggio.

16' - Ecco qua la frittata. GOL DELLA SAMPDORIA: Ferrari segna di petto.

15' - Giallo anche per Nico Gonzalez che entra malissimo sulla trequarti. Inizio di partita pessimo della Fiorentina.

15' - Occasionissima Sampdoria! Quagliarella si trova a tu per tu con Terracciano ma per fortuna non calcia, passa e Biraghi respinge.

14' - Giallo per Torreira che scivola e travolge Sabiri. Ammonizione che rischia di pesare sul centrocampista.

14' - Nulla di fatto dal corner e dalla successiva azione viola che si conclude con un passaggio di Bonaventura ad Audero.

12' - Gioco fermo per la botta presa da Vieira in precedenza da Torreira.

11' - Nico Gonzalez! Azione in contropiede propiziata da un intervento di Torreira, con Nico che calcia da dentro l'area su assist di nuovo dell'uruguaiano: palla deviata che finisce fuori non di molto.

10' - Duncan rischia l'autogol! Bereszynski salta Nico Gonzalez e mette in mezzo un cross, con Duncan che sbaglia lo stop e per poco non mette il pallone nella propria porta. Sarà corner.

8' - Finalmente si fa vedere in avanti anche la Fiorentina con un cross di Biraghi che però è facile preda di Audero.

6' - Subito un problema alla schiena per Torreira che resta a terra qualche secondo. Per ora il centrocampista uruguaiano sembra in grado di continuare.

5' - Fiorentina partita piuttosto male, sta subendo la pressione della Sampdoria. Un tiro di Quagliarella viene murato da Milenkovic, ma sono tanti gli errori in impostazione della squadra di Italiano.

4' - Altra posizione di fuorigioco della Samp, stavolta di Candeva che a tu per tu con Terracciano aveva comunque sparato fuori.

2' - Biraghi evita un gol a botta sicura su un passaggio in area di Augello, anche se il difensore della Samp era in posizione di fuorigioco. Primo brivido però per la Fiorentina.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in completo rosso. Sampdoria con la consueta divisa blucerchiata.

L'Europa chiama, la Fiorentina risponderà? Gli uomini di Italiano arrivano a Genova con un match-point decisivo: in caso di vittoria sarebbe Europa matematica. Davanti c'è una Sampdoria da ieri sera ufficialmente salva dopo una stagione piuttosto tribolata, che però vorrà vendere cara la pelle in casa contro un avversario di prestigio. La Fiorentina dal canto suo arriva dopo la bella vittoria con la Roma e non si vuole fermare: l'impresa è ad un passo. Seguite con FirenzeViola.it tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

A disp. Ravaglia, Falcone, Ekdal, Caputo, Askildsen, Giovinco, Yoshida, Magnani, Murru, Damsgaard, Somma, Trimboli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Ikoné, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

A disp. Rosati, Dragowski, Martinez Quarta, Callejon, Saponara, Maleh, Terzic, Piatek, Odriozola, Nastasic, Munteanu, Kokorin.