ROMULO A FV, Piatek? Non credevamo ai nostri occhi

Nell'intervista concessa a queste pagine ieri, l'ex compagno di Piatek Romulo ha raccontato come fu l'impatto dell'attaccante con il Genoa: "Mi ricordo fin dai primi allenamenti riusciva a segnare da tutte le posizioni, ma noi dicevamo che doveva segnare nelle partite vere non in allenamento. Alla prima amichevole in ritiro fece cinque gol, e anche allora mi ricordo che si disse che l'importante non era segnare contro le squadre piccole ma quando contava, ovvero in Serie A, e anche lì fece tantissimi gol, doppiette su doppiette. Non credevamo ai nostri occhi, se non sbaglio segnò per otto o nove gare consecutive".

