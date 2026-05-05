Roma-Fiorentina 4-0: chi salvi dei viola? Vota il nostro sondaggio!
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Disastro della Fiorentina che perde a Roma per 4-0. Sfuma così la prima vera occasione per conquistare la salvezza aritmetica da parte della squadra di Paolo Vanoli. FirenzeViola.it vi propone come sempre il proprio sondaggio sul giocatore viola in questo caso meno colpevole della sconfitta.
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Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problemadi Angelo Giorgetti
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Copertina
FirenzeViolaUna figuraccia specchio di un'intera stagione. Si contano i giorni per la resa dei conti
Mario TeneraniUna notte per timbrare la salvezza. Missione di Goretti in Portogallo. A caccia di giocatori, non di Farioli... Vanoli-Società: verso il summit
Alberto PolverosiFiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
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