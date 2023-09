RITORNANO LE FRECCE: A FROSINONE CON DUE ARMI IN PIÙ (ANCHE SE DALLA PANCHINA)

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

A Frosinone con due importanti novità, o meglio una e mezzo. In vista Vincenzo Italiano rimette nella sua faretra le due frecce più importanti: dopo lo stop di Genk ed il forfait di Udine a seguito del colpo subito in Belgio, si rivede infatti Nicolas Gonzalez nell'elenco convocati. Il diez viola, galvanizzato dal rinnovo fino al 2028 con adeguamento d'ingaggio, torna quindi a disposizione, così come Jonathan Ikoné.

, che si era scaldato a bordocampo domenica in occasione del match contro l'Udinese, salvo poi rimanere in panchina per tutti i novanta minuti, punta proprio il match di domani come quello del possibile esordio in stagione dopo un mese e mezzo tribolato.(ed in questo Ikoné, che era pronto ad esordire in stagione ad Udine, sembra più avanti di Gonzalez),: possibile impiego nel secondo tempo per le due frecce di Italiano, che al Benito Stirpe dovrebbe consegnare la titolarità delle due fasce a Christian Kouamé e Riccardo Sottil, autori di un avvio di campionato tutt'altro che esaltante, per poi inserire dalla panchina