RISCOSSA DRAGO: SI RIACCENDE IL BALLOTTAGGIO IN PORTA

Dragowski torna in corsa per la porta della Fiorentina dell’anno prossimo. In attesa di avere certezze sul futuro della società (molto verrà chiarito nel Consiglio d’Amministrazione in programma venerdì), Vincenzo Montella, quasi certo della conferma a prescindere da chi sarà l’azionista di maggioranza da luglio in poi, sta iniziando a costruire la Viola che verrà. E molto dovrà passare anche dai pali. La stagione di Alban Lafont, se pur tra alti e bassi, è stata nel complesso sufficiente ma il tecnico gigliato è rimasto al contempo colpito dalla maturazione repentina che ha avuto Dragowski in provincia, in appena sei mesi con la maglia dell’Empoli. Un’ascesa che ha contribuito alla riscossa della squadra di Andreazzoli, non coronata con la salvezza di domenica scorsa a San Siro.

Fino a un mese fa, la linea dettata dalla Fiorentina per il futuro del suo estremo difensore era chiara: fiducia solo in Lafont, con Dragowski eventuale alternativa. Una prospettiva che il manager del giocatore (e il polacco stesso) non erano disposti ad accettare, motivo per cui fino a poche settimane fa la prospettiva più probabile sembrava essere una cessione a titolo definitivo dell’ex Jagiellonia. Oggi però, alla lue delle prestazioni con l’Empoli, il futuro di “Drago” potrebbe cambiare: Montella infatti avrebbe comunicato alla società viola di voler testare il classe ’97 in ritiro a Moena, in modo da valutarne le reali capacità e scegliere in piena coscienza a chi affidare la maglia numero 1 della sua nuova Fiorentina. Un ballottaggio che sulla carta si fa davvero interessante.