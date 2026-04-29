Milan, Allegri chiama Fagioli, ma per la Fiorentina è incedibile: il punto

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Anche il Milan pensa al futuro, pianificato assieme al tecnico, Massimiliano Allegri. Il focus va sul centrocampo: maggio servirà per valutare Jashari, poi ci sono da capire le situazioni di Loftus-Cheek, Fofana e Ricci. In entrata i nomi caldi sono quelli di Goretzka e Sven Mijnans dell'Az. Ma, lo riporta Tuttosport, Allegri ha indicato un ulteriore nome ai suoi dirigenti, un giocatore che dal suo punto di vista potrebbe raccogliere l'eredità di Modric, sia quando il croato recupererà le energie - è plausibile immaginare che il Pallone d'Oro 2018, se rimarrà, a 41 anni compiuti (il 9 settembre) verrà innanzitutto impiegato in Champions e nei big match -, sia quando lascerà Milano, ovvero Nicolò Fagioli. Il 25enne regista della Fiorentina, infatti, dopo gli anni nelle giovanili della Juventus ha spiccato il volo in bianconero sotto la gestione Allegri.

Per il tecnico toscano, Fagioli rappresenta da anni uno dei migliori talenti del calcio italiano ed è convinto che sarebbe il tassello ideale da piazzare davanti alla difesa nel suo centrocampo nel post Modric. Il problema, però, è rappresentato dalla Fiorentina: per Paratici l'azzurro è uno dei perni della squadra viola, uno dei giocatori da cui ripartire dopo la complicata annata che sta per concludersi. Operazione, dunque, assai difficile, scrive Tuttosport.