RINNOVO DV9, Incontro Ristic-Barone: fase di stallo

Continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic. La notizia dell'incontro tra l'agente Darko Ristic e Joe Barone svelata dal Corriere Fiorentino ha scombinato ulteriormente le carte in tavola dopo che le parti sembravano troppo distanti per poter riallacciare i rapporti. Gli incontri che ci sono state tra le due parti dimostrano una rinnovata volontà di dialogare, anche se non filtra ottimismo per una vera riapertura della trattativa per il rinnovo, anzi. Ristic è già ripartito alla volta di Belgrado senza che si sia giunti ad un punto di incontro. CLICCA QUI per ulteriori dettagli e per leggere una delle notizie più cliccate di giornata.

