RINNOVI, Da Saponara a Callejon: chi firma e chi no

Con l’arrivo del nuovo anno arrivano anche nuove questioni da risolvere per la Fiorentina, tra queste vi è quella legata ai giocatori con il contratto in scadenza nel giugno del 2022. Dal primo gennaio, infatti, i giocatori il quale contratto scadrà nello stesso anno sono liberi di trattare con altre squadre e trasferirsi a costo zero nell’estate prossima. I giocatori interessati della Fiorentina sono quattro: Rosati, Bonaventura, Callejon e Saponara.

Partendo dal portiere, Antonio Rosati, sbarcato a Firenze dopo l’esperienza al Torino, potrebbe rinnovare il proprio contratto nei prossimi mesi senza alcun tipo di fretta. Il numero 25 viola, infatti, ha dimostrato di essere un grandissimo terzo portiere, sia a livello di spogliatoio che in campo, vedi gara contro il Benevento. Proprio per questo l’intenzione della dirigenza sarebbe quello di confermare il classe ‘83, alle spalle dei primi due portieri viola, anche per la stagione 2022-2023.

Un altro rinnovo a cui manca solo l’ufficialità è quello di Giacomo Bonaventura. L’ex Milan ha fatto vedere di essere ancora un giocatore importante in Serie A e per Vincenzo Italiano è una pedina inamovibile del suo centrocampo. La Fiorentina, infatti, avrebbe già deciso di esercitare l'opzione di rinnovo unilaterale presente sul contratto di Jack. Il classe ‘89 si incastra perfettamente nel 4-3-3 del tecnico, tanto che la Fiorentina non esclude un prolungamento ancora più corposo rispetto al 2023.

Un altro rinnovo per cui non dovrebbero esserci grossi problemi è quello di Riccardo Saponara. Mister Italiano stravede per lui e lo considera un jolly fondamentale all’interno della propria rosa. Il procuratore dell’ex Milan ha fatto visita al Centro Sportivo Davide Astori il 10 dicembre scorso e l’accordo definitivo tra le due parti potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

La situazione più complicata è sicuramente quella di Josè Maria Callejon. Se ad inizio anno il rinnovo dello spagnolo sembrava lontano anni luce, nell’ultimo mese qualche spiraglio potrebbe essersi riaperto. Al momento però, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, considerando anche l’elevato ingaggio, le sensazioni sono che l’ex Napoli possa arrivare a scadenza di contratto per poi fare il suo ritorno in patria a parametro zero.