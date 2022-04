RIECCO CABRAL MA CHE DUBBIO SULLE FASCE. SI RIVEDE MALEH?

Non è bastata la lunga sosta per recuperare tutti gli acciaccati, in due settimane già di per sé complicate dalla partenza di tanti Nazionali. Anche nel derby du oggi contro l’Empoli Italiano dovrà fare a meno di due pedine fondamentali: Bonaventura e Odriozola. Assenze di peso ma che non scoraggiano l’allenatore, il quale durante lo stop del campionato ha provato nuove soluzioni offensive ed è pronto a puntare molte delle sue fiches su quanti sono rimasti al lavoro a Firenze in questi giorni. A cominciare, in attacco, da Cabral: il brasiliano sarà della partita, voglioso più che mai di dimostrare i progressi fatti in allenamento.

Ai suoi lati solo Ikoné è certo di un posto, mentre sulla fascia destra è ballottaggio tra Gonzalez e Sottil, con l’argentino che resta favorito. Per il resto, alla luce delle due assenze in difesa e a centrocampo, le scelte negli altri reparti sembrano essere fatte: davanti a Terracciano si rivedrà Venuti con al fianco Milenkovic e Igor nel ruolo di centrali e Biraghi a presidiare la fascia sinistra. A centrocampo non si prescinderà da Torreira al centro e da Castrovilli sul centrodestra, mentre sulla zolla opposta si contendono l’ultima maglia Maleh - in vantaggio - e Duncan. Tra i convocati per il derby figura anche Piatek, anche se non è al 100%: si spiega in tal senso la scelta di chiamare anche baby Munteanu.

FIORENTINA (4-3-3): 1 Terracciano; 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 18 Torreira, 14 Maleh; 11 Ikoné, 9 Cabral, 22 Gonzalez.

A disposizione: 69 Dragowski, 55 Nastasic, 2 Martinez Quarta, 17 Terzic, 34 Amrabat, 32 Duncan, 33 Sottil, 7 Callejon, 8 Saponara, 67 Munteanu, 19 Piatek, 91 Kokorin.

Allenatore: Italiano.

EMPOLI (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 6 Romagnoli, 42 Viti, 21 Cacace; 27 Zurkowski, 23 Asllani, 25 Bandinelli; 10 Bajrami; 11 Di Francesco, 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani, 22 Furlan, 34 Ismajli, 26 Tonelli, 20 Fiamozzi, 33 Luperto, 15 Benassi, 5 Stulac, 7 Verre, 9 Cutrone, 8 Henderson, 19 La Mantia.

Allenatore: Andreazzoli.