Ribadita la fiducia di Commisso a Pioli e a Pradè, ma tutti sotto esame
Non saranno due settimane semplici per la Fiorentina al Viola Park dopo un inizio di stagione disastroso culminato con la sconfitta contro la Roma che sancisce i soli 3 punti in campionato dopo 6 giornate. E ora arrivano altri impegni complicatissimi per la squadra di Pioli, attesa al rientro dalla sosta dalla trasferta contro il Milan autore invece di un grande inizio di campionato.
Dal centro sportivo di Bagno a Ripoli filtra fiducia nel comparto tecnico da parte del presidente Commisso che in questi giorni avrebbe confermato a distanza sia l'allenatore Stefano Pioli che i dirigenti, a partire da Daniele Pradè contestato ancora alla Curva Fiesole prima della partita contro la Roma. Non è questo, insomma, il momento per la resa dei conti, anche se il presidente non può certo essere contento di aver speso 90 milioni per ritrovarsi a lottare per la salvezza. Per questo da ora in poi saranno tutti sotto esame: squadra, dirigenza e tecnico.
