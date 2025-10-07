Kean e altri dieci, anche se Gattuso lo "stuzzica". La probabile dell'Italia

L’Italia di Gennaro Gattuso riprende la corsa verso la qualificazione al Mondiale 2026 con la sfida all'Estonia in programma sabato 11 ottobre alla "Le Coq Arena" di Tallin. Nella giornata appena conclusa il CT ha preso la parola da Coverciano facendo un punto della situazione e stuzzicando anche Moise Kean, uno dei pilastri della sua nazionale. "Gli ho detto che in questo momento deve dare qualcosa in più perché è un giocatore importante, non deve andare alla ricerca di alibi ma deve stare lì, farsi trovare pronto ed essere un punto di riferimento per i suoi compagni", ha detto Gattuso sull'attaccante della Fiorentina.

Chi giocherà contro l'Estonia

Proprio Kean sarà al centro dell'attacco nella prima delle due partite di qualificazione al prossimo mondiale. Con lui ci sarà Retegui e in supporto Raspadori che visti i forfait di Politano e Zaccagni è sempre più probabile che possa ottenere una maglia da titolare. Dietro difesa a quattro, mentre Nicolussi Caviglia e Piccoli non partiranno dall'inizio e sperano in una maglia a partita in corso.