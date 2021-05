RECORD SU RECORD: VLAHOVIC AGGANCIA MESSI-LEWANDOWSKI

Dusan Vlahovic non si ferma più. Letteralmente, però, visto che il centravanti gara dopo gara taglia un record dietro l'altro e ciò che più stupisce è senz'altro la rapidità della sua impetuosa metamorfosi. Rispetto al girone d'andata, infatti, il serbo è indiscutibilmente un altro giocatore: sempre dentro la partita, pericoloso, preciso, instancabile. Se - come sembra - salvezza sarà, essa non potrà che essere passata dalle sue gesta.

A proposito di traguardi, ieri Vlahovic si è aggiudicato ulteriori nuove soddisfazioni, poiché tanto per cominciare adesso occupa la seconda posizione tra i marcatori del campionato assieme a nientemeno che Romelu Lukaku. Con la differenza che l'ex Partizan conta appena 21 primavere. Dopodiché è l'unico assieme a Cristiano Ronaldo ad aver insaccato almeno 10 reti sia in casa che in trasferta in questa Serie A.

Ma ecco il dato forse più suggestivo: nel 2021 Vlahovic è, per gol realizzati (17), dietro solo a campioni del calibro di Robert Lewandoski (22) e Lionel Messi (21) considerando i 5 più prestigiosi campionati europei. Dulcis in fundo, la statistica secondo cui il classe 2000 si trova ora ad essere il quarto straniero della storia viola a siglare almeno 20 sigilli in una stagione, assieme a Batistuta, Hamrin e Petrone.

Di certo roba che non si vede tutti i giorni e adesso, dopo aver superato i 19 reti che fu in grado di firmare Alberto Gilardino in un unico campionato, nel mirino di Vlahovic finisce Enrico Chiesa, a quota 22. Il vero gol, però, lo metterebbe a segno la Fiorentina blindando il suo gioiello per almeno un altro anno, che è poi quello che dovrà sancire la ripartenza di una squadra per troppi anni fuori dal calcio che conta.