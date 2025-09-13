Rassegna stampa, queste le prime pagine dei quotidiani in edicola
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 13 settembre 2025.
Fiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013di Pietro Lazzerini
1 Pioli e i viola all'esame Napoli, le probabili formazioni: Sohm in ballottaggio con Nicolussi, davanti Dzeko favorito
Pioli e i viola all'esame Napoli, le probabili formazioni: Sohm in ballottaggio con Nicolussi, davanti Dzeko favorito
Luca Calamai92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
Pietro LazzeriniPer il club la Fiorentina è più forte e Pradè lo ha palesato con i numeri. Pioli ora ha il compito di dimostrarlo con i fatti e senza alibi societari. Ma il rischio è di non aver fatto i conti con gli avversari
