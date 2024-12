Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "La partita di Bove. Resta in terapia intensiva, decisivi i prossimi esami al cuore"

Corriere dello Sport-Stadio: "In campo per Edo"; "Turnover moderato. In porta Martinelli"

Tuttosport: "Bove, altri miglioramenti. Quanto affetto per lui"

La Nazione: "Bove, la partita più importante: lesione al ventricolo sinistro A rischio la carriera in Italia"; "Franchi, secondo lotto: è rebus. I viola studiano il dossier"

la Repubblica (Firenze): "Bove sta meglio, esce dall'intensiva. Dubbi sul futuro, decisivi i nuovi esami"; "In campo per Edoardo. Stasera con l'Empoli, rebus centrocampo"