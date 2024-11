Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: “Viola fantasia, tocca a Kouame e Ikoné. Una nuova coppia gol per il rilancio in Europa";" Attesa Inter. Il Franchi verso l’esaurito"

La Nazione: "Stadio Franchi, il risiko dei 100 milioni. La metà Commisso, enti locali e governo per coprire il resto";

Corriere dello Sport - Stadio: "Kouame una serata da non fallire"; "Cataldi: La Viola crescerà ancora Siamo una squadra in costruzione"; "Palladino: «Ora conta il Pafos non l’Inter»

La Repubblica (FI): "Viola d’Europa l’ordine di Palladino: Testa alla Conference"; "Stavolta tocca a Pongracic occasione per il rilancio"; "Commisso e lo stadio tentazione project per finire i lavori".

Corriere Fiorentino: "Un'altra occasione. Contro il Pafos, Palladino si affida di nuovo a chi ha giocato meno"; "Dodò ringrazia il mister: «Mi ha dato i consigli giusti, ora mi trovo benissimo»"

TuttoSport: "Palladino: «Fiorentina scorda l’Inter e vinci!»"; "Cataldi: «Abbiamo imparato la lezione»"