Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "Albert e Moise i diavoli viola"

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina rinnovata, c'è Solomon nel motore. E si insiste per Baldanzi"

Corriere dello Sport-Stadio: "Fagioli, Modric ti guarda"

Corriere Fiorentino: "Testacoda al Franchi"

Tuttosport: "Kean per il primo vero colpaccio viola"

la Repubblica (Firenze): "Kean e Leao, chi canta?"