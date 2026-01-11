Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Nazione: "Albert e Moise i diavoli viola"
La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina rinnovata, c'è Solomon nel motore. E si insiste per Baldanzi"
Corriere dello Sport-Stadio: "Fagioli, Modric ti guarda"
Corriere Fiorentino: "Testacoda al Franchi"
Tuttosport: "Kean per il primo vero colpaccio viola"
la Repubblica (Firenze): "Kean e Leao, chi canta?"
L'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraiodi Tommaso Loreto
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
