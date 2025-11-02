Fiorentina-Lecce 0-1, tolto un calcio di rigore ai viola: contatto troppo lieve Ranieri-Pierotti

vedi letture

Il direttore di gara Rapuano aveva fischiato un calcio di rigore per la Fiorentina a 5 minuti dal 90esimo. Ma dopo averlo rivisto al monitor del Var l'arbitro ha cambiato idea, poiché ha valutato che il capitano viola non è stato toccato. Pierotti lo sfiora, ma il tocco è troppo delicato per fischiare calcio di rigore.