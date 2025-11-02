Fiorentina-Lecce 0-1, si divora il pareggio Sohm: palla che finisce in curva

Oggi alle 16:54Notizie di FV
di Redazione FV

Se lo divora Sohm. Gira tutto male alla Fiorentina. Kean mette un cross che viene respinto, ma all'altezza del dischetto arriva Sohm che di contro-balzo ha tutto il tempo per coordinarsi e spedire la palla in Curva Fiesole. Fiorentina vicina al baratro. 