Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
la Repubblica (Firenze): "Senza Kean, in attacco tocca a Piccoli"
Corriere Fiorentino: "Necessità di vincere"
La Nazione: "Vittoria e qualità di gioco. Il Sigma vale già il futuro: Pioli e gruppo sotto esame"
La Gazzetta dello Sport: "Pioli: 'Più cattivi!'. Obiettivo Lipsia"
Corriere dello Sport: "La Viola alzerà il livello"
Tuttosport: "Pioli vuole la svolta viola"
FirenzeViolaTotoformazione, De Gea-Piccoli e un mare di dubbi: da Viti a Fortini, in tanti reclamano spazio
Lorenzo Di BenedettoDa Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
Angelo GiorgettiNumeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
