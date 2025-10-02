Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

la Repubblica (Firenze): "Senza Kean, in attacco tocca a Piccoli"

Corriere Fiorentino: "Necessità di vincere"

La Nazione: "Vittoria e qualità di gioco. Il Sigma vale già il futuro: Pioli e gruppo sotto esame"

La Gazzetta dello Sport: "Pioli: 'Più cattivi!'. Obiettivo Lipsia"

Corriere dello Sport"La Viola alzerà il livello"

Tuttosport: "Pioli vuole la svolta viola"