Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "Gudmundsson mette il turbo: vuole esserci contro Cesc"

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, Comuzzo: talento in crisi"

Corriere Fiorentino: "Senza barriere: i problemi di Comuzzo, gli errori di Pongracic. Così la difesa viola balla"

La Nazione: "Laboratorio Fiorentina"

La Gazzetta dello Sport: "Pioli ha dubbi in ogni reparto: pronti Piccoli, Nicolussi e Marì"