Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport: "Nuova Viola: Fazzini e Nicolussi Caviglia"
La Repubblica (Firenze): "Da Fazzini a Pablo Marì, quelli che aspettano la grande occasione"
Corriere Fiorentino: "Un vuoto al centro"
La Nazione: "Pioli, lo scacchiere tattico e le decisioni da prendere. Due partite per svoltare"
La Gazzetta dello Sport: "Viola, il gol sparito. Kean ancora a secco come Dzeko e Piccoli, Pioli studia la cura"
Tuttosport: "Pioli e la Fiorentina prigionieri del malcontento"
FirenzeViolaFemminile: La Fiorentina batte il Genoa ma esce dalla Women’s Cup. Vietato snobbare il campionato
Fazzini e Nicolussi per ripartire, ma i problemi sono tanti: non abbiamo ancora capito come gioca la Fiorentina. Fagioli play spento è inutile e la difesa subisce troppo. Contro il Como più palleggio e coraggio: un 3-5-2 con Kean insieme a Piccolidi Angelo Giorgetti
3 Dilaga il malcontento a Firenze, ma Pioli è sereno. Tuttosport: "Lavora per riprendere la scalata"
Nicolussi in regia e Fazzini trequartista, Pioli se li gioca col Como. CorSport: "Le scelte con Gud"
Mario TeneraniÈ già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta “FNC” merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C’è tutto il tempo, ma basta perdere terreno
Tommaso LoretoUna batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
Pietro LazzeriniFiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
