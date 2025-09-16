Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:45Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "Nuova Viola: Fazzini e Nicolussi Caviglia"

La Repubblica (Firenze): "Da Fazzini a Pablo Marì, quelli che aspettano la grande occasione"

Corriere Fiorentino: "Un vuoto al centro"

La Nazione: "Pioli, lo scacchiere tattico e le decisioni da prendere. Due partite per svoltare"

La Gazzetta dello Sport: "Viola, il gol sparito. Kean ancora a secco come Dzeko e Piccoli, Pioli studia la cura"

Tuttosport: "Pioli e la Fiorentina prigionieri del malcontento"