Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 07:50
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Commisso sceglie Paratici, sì a un passo"

La Nazione: "Fiorentina, è l'ultimo treno: piace Paratici come nuovo dt"

Corriere dello Sport: "La Viola cambia: Paratici vicino"

La Gazzetta dello Sport: "Paratici vede viola: mossa salva-Fiorentina"

Tuttosport: "La Fiorentina sceglie Paratici per provare a salvarsi"

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, c’è l’Udinese aspettando l’arrivo di Paratici"