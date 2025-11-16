Alta tensione Comune-Fiorentina sullo stadio: cosa può rischiare il club viola

L'approfondimento di Donato Mongatti sul tema stadio (alla luce delle parole odierne a La Repubblica del dg della Fiorentina Alessandro Ferrari - LEGGI QUI) è stato uno degli articoli più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it. Come evidenziato, non entrare nella partita per la società viola significherebbe non poter godere dei vantaggi economici derivati da un project financing, perché lo «sconto» che riceverebbe dal canone di concessione del Franchi sarebbe superiore alla cifra investita (seppur non esageratamente maggiore), ma soprattutto il club non avrebbe in mano una concessione ultra-decennale per l'impianto a un costo definito, strumento utilissimo sia per poter programmare al meglio lo sfruttamento dello stadio 365 giorni l'anno sia per il club di Commisso, sia per un eventuale compratore interessato a rilevare la società.