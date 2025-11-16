Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "Leader Ranieri, onori e critiche. Fascia bollente".

Corriere dello Sport: "Svolta Viola. Vanoli cambia: marcatura a uomo: "Si, cose semplici".

Tuttosport: Nessun titolo sulla Fiorentina