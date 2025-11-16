Bomber Braschi e l'aneddoto su Fiore-Inter 3-0: "Ero in curva. Il 4-2 alla Juve..."

È stata l'intervista esclusiva realizzata con l'attaccante della Fiorentina Primavera Riccardo Braschi uno dei pezzi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it. Ecco un estratto della lunga chiacchierata che potete godervi anche nel formato video su YouTube (sotto la clip completa):

Che valore ha lei indossare questa maglia, Braschi?

"Per me incredibile, perché sono da sempre tifoso. Tutta la mia famiglia è viola, e quindi segnare con questa maglia è un valore aggiunto".

Quale partita della Fiorentina le è rimasta maggiormente nel cuore?

"Ovviamente il 4-2 contro la Juventus, mi ricordo tutto. Ero a casa dei miei nonni. Mi ricordo che il mio babbo mi ha preso e lanciato per aria. E poi l'anno scorso quando sono andato in Curva in Fiorentina-Inter 3-0".

Lei esulta mimando Batistuta e anche il violino di Gilardino…

"Queste esultanze vengono in modo scherzoso con i compagni. La mitraglia che ho fatto col Frosinone era perché in campo c'era Batignani e io lo chiamo Batigol: l'abbiamo fatta insieme".