Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina ancora sconfitta palo, traversa e gol sbagliato inutile il vantaggio di Kean"

Corriere Fiorentino: "In zona rossa"

La Nazione: "Illusione viola, superati e affondati"

La Gazzetta dello Sport: "Roma in volo, Fiorentina nei guai"

Corriere dello Sport"È proprio un testacoda"

Tuttosport: "Roma 8 minuti da sogno, la viola crolla ancora"