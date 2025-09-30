Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Una partenza flop, giocatori smarriti: Fiorentina in crisi"
Corriere Fiorentino: "Si può dare di più: zero vittorie e tensioni. Ma la Fiorentina crede ancora in Pioli"
La Nazione: "Coraggio Gud, fatti vedere!!"
La Gazzetta dello Sport: "Viola, attacco a zero"
Corriere dello Sport: ""Kean e Gud, Pioli ha due guai in più"
Tuttosport: "Fiorentina: avanti Pioli"
