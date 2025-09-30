Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

FirenzeViola.it
Oggi alle 07:50
Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Una partenza flop, giocatori smarriti: Fiorentina in crisi"

Corriere Fiorentino: "Si può dare di più: zero vittorie e tensioni. Ma la Fiorentina crede ancora in Pioli"

La Nazione: "Coraggio Gud, fatti vedere!!"

La Gazzetta dello Sport: "Viola, attacco a zero"

Corriere dello Sport: ""Kean e Gud, Pioli ha due guai in più"

Tuttosport: "Fiorentina: avanti Pioli"