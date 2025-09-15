Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "6 allarmi per la Viola: Pioli, corri ai ripari"

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, ancora non ci siamo: c'è un problema in ogni reparto"

Corriere Fiorentino: "Cambio di passo"

La Nazione: "Radar spento: il lentocampo"